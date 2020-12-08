«Витязь» командировал лучшего голкипера МЧМ-2019 Петра Кочеткова в клуб ВХЛ «Рязань»

Произошли изменения в составе ХК «Рязань», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги. Вратарь рязанцев Даниил Чечелев и защитник Вячеслав Сараев отправились в расположение «Витязя», а Пётр Кочетков, наоборот, командирован в стан «горожан».

Отмечается, что голкипер Чечелев и защитник Сараев были вызваны в «Витязь» и вместе с подольской командой отправились на выездную серию. В ХК «Рязань» же командировали Кочеткова. Вратарь, уже выступавший за бело-синих в сезоне-2018/2019, вновь выйдет на лёд в составе «горожан» уже в первой встрече домашней серии.

21-летний Кочетков является бронзовым призёром и лучшим голкипером молодёжного чемпионата мира 2019 года, а также победителем молодёжной суперсерии 2018 года.