«Витязь» командировал лучшего голкипера МЧМ-2019 Петра Кочеткова в клуб ВХЛ «Рязань»
Произошли изменения в составе ХК «Рязань», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги. Вратарь рязанцев Даниил Чечелев и защитник Вячеслав Сараев отправились в расположение «Витязя», а Пётр Кочетков, наоборот, командирован в стан «горожан».
Отмечается, что голкипер Чечелев и защитник Сараев были вызваны в «Витязь» и вместе с подольской командой отправились на выездную серию. В ХК «Рязань» же командировали Кочеткова. Вратарь, уже выступавший за бело-синих в сезоне-2018/2019, вновь выйдет на лёд в составе «горожан» уже в первой встрече домашней серии.
21-летний Кочетков является бронзовым призёром и лучшим голкипером молодёжного чемпионата мира 2019 года, а также победителем молодёжной суперсерии 2018 года.
Официальный сайт НХЛ поставил Кочеткова третьим в рейтинге вратарей драфта
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
11:50
-
11:20
-
11:14
-
10:56
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:08
-
08:04
- 7 декабря 2020
-
23:58
-
23:51
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
22:11
-
21:45
-
21:34
-
21:17
-
20:46
-
20:34
-
20:03
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:47
-
18:25
-
18:16
-
18:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам