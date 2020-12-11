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Амиров: такой хоккей, как в сборной России, нравится каждому игроку. Получаем удовольствие

Амиров: такой хоккей, как в сборной России, нравится каждому игроку. Получаем удовольствие
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира 2021 года.

«На тренировках всё очень интересно и динамично, такой хоккей, как в сборной России, нравится каждому игроку. Здорово, что есть доверие, каждому игроку позволяют раскрывать свои лучшие качества. Мы получаем удовольствие от хоккея», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.

ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021
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