Амиров: такой хоккей, как в сборной России, нравится каждому игроку. Получаем удовольствие

Нападающий молодёжной сборной России Родион Амиров рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира 2021 года.

«На тренировках всё очень интересно и динамично, такой хоккей, как в сборной России, нравится каждому игроку. Здорово, что есть доверие, каждому игроку позволяют раскрывать свои лучшие качества. Мы получаем удовольствие от хоккея», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.