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Михайлис — о поражении от «Торпедо»: матч за 4 очка.«Барыс» проиграл битву, но не войну

Михайлис — о поражении от «Торпедо»: матч за 4 очка.«Барыс» проиграл битву, но не войну
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:3).

«Плохой первый период, мы долго вкатывались, не успевали за соперником, допускали ошибки в своей зоне. С середины второго периода завладели инициативой, контролировали матч, но в концовке нам немного не хватило, хотя моменты были. Сегодня была встреча за четыре очка. Соглашусь, что мы проиграли битву, но не войну. Предупреждали игроков, что сейчас каждый матч имеет большое значение», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

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