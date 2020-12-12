«Трактор» обменял Берглунда в «Северсталь»

«Трактор» провёл обмен с череповецкой «Северсталью», сообщается на официальной странице челябинской команды в «Твиттере».



В результате обмена 29-летний нападающий Якоб Берглунд перешёл в череповецкую команду. «Трактор» получит денежную компенсацию и права на шведского защитника Людвига Бюстрёма.



Берглунд в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах, набрав 6 (2+4) очков. 26-летний Бюстрём выступает за финский «Кярпят». В текущем сезоне он сыграл 16 встреч, в которых набрал 12 (4+8) очков.



Сезон-2019/2020 стал для форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». Берглунд переехал в Нижнекамск в ходе регулярного чемпионата. Он провёл 44 матча, в которых набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности «+12». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон. В мае нападающий подписал однолетнее соглашение с «Трактором».



В КХЛ Берглунд приехал из «Крефельда», где стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Германии и занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров сезона — 52 (32+20) очка в 51 матче.

Нападающий Якоб Берглунд перешёл в «Трактор»