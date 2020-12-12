ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»

Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На третьей минуте матча Максим Соркин с передачи Андрея Светлакова вывел «армейцев» вперёд. На 15-й минуте встречи Денис Алексеев сравнял счёт. На шестой минуте второго игрового отрезка Максим Мамин вновь вывел столичную команду вперёд, реализовав численное большинство. На 44-й минуте Павел Карнаухов увеличил преимущество «армейцев». За пять минут до конца периода Павел Красковский отыграл одну шайбу, но на большее ярославцев не хватило.

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Следующую встречу ЦСКА проведёт со СКА. «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью». Оба матча состоятся 22 декабря.