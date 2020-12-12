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ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»

ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На третьей минуте матча Максим Соркин с передачи Андрея Светлакова вывел «армейцев» вперёд. На 15-й минуте встречи Денис Алексеев сравнял счёт. На шестой минуте второго игрового отрезка Максим Мамин вновь вывел столичную команду вперёд, реализовав численное большинство. На 44-й минуте Павел Карнаухов увеличил преимущество «армейцев». За пять минут до конца периода Павел Красковский отыграл одну шайбу, но на большее ярославцев не хватило.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Соркин (Светлаков) – 02:20' (5x5)   1:1 Алексеев (Красковский) – 14:37' (5x5)   2:1 Мамин (Попов, Локтионов) – 25:03' (5x4)   3:1 Карнаухов (Чмыхов, Попов) – 43:42' (5x5)   3:2 Красковский (Рафиков, Аверин) – 55:03' (5x5)

Следующую встречу ЦСКА проведёт со СКА. «Локомотив» сыграет с череповецкой «Северсталью». Оба матча состоятся 22 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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