Шведская болельщица выиграла 14 тонн щебня в лотерею, купив билет на хоккей

Удивительный случай произошёл в Швеции, где болельщице клуба «Тимро», выступающего во втором дивизионе, выпал удивительный приз. 57-летняя Нина Стрёмберг купила билет на хоккей, чтобы поддержать свою любимую команду. Организаторами проводилась лотерея среди владельцев билетов, и Стрёмберг стала обладательницей 14 тонн мелкого щебня, поскольку местная компания по его производству была спонсором, а каждая тонна щебня соответствовала количеству побед «Тимро» в нынешнем сезоне на тот момент.

«Я понятия не имею, сколько это стоит. К счастью, у нас есть дача, где этот щебень пригодится. В любом случае, мой муж был очень рад», — приводит слова Стрёмберг Aftonbladet.

В нынешнем сезоне у «Тимро» 16 побед в 19 матчах, команда идёт лидером лиги, опережая на три очка ближайшего преследователя.