Шведская болельщица выиграла 14 тонн щебня в лотерею, купив билет на хоккей

Удивительный случай произошёл в Швеции, где болельщице клуба «Тимро», выступающего во втором дивизионе, выпал удивительный приз. 57-летняя Нина Стрёмберг купила билет на хоккей, чтобы поддержать свою любимую команду. Организаторами проводилась лотерея среди владельцев билетов, и Стрёмберг стала обладательницей 14 тонн мелкого щебня, поскольку местная компания по его производству была спонсором, а каждая тонна щебня соответствовала количеству побед «Тимро» в нынешнем сезоне на тот момент.
«Я понятия не имею, сколько это стоит. К счастью, у нас есть дача, где этот щебень пригодится. В любом случае, мой муж был очень рад», — приводит слова Стрёмберг Aftonbladet.
В нынешнем сезоне у «Тимро» 16 побед в 19 матчах, команда идёт лидером лиги, опережая на три очка ближайшего преследователя.
- 13 декабря 2020
-
13:56
-
13:30
-
13:11
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:58
-
08:30
-
08:15
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13
-
19:59
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:01
-
18:57