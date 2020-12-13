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«Северсталь» одержала пятую победу кряду, обыграв «Торпедо»

«Северсталь» одержала пятую победу кряду, обыграв «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Владислав Провольнев, который оформил дубль. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, который отразил 23 броска.

Это пятая кряду победа череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 22 декабря в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» 15 декабря в Риге — с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Провольнев (Капустин, Моисеев) – 03:59' (5x5)   2:0 Вовченко (Кодола, Адамчук) – 46:22' (5x5)   3:0 Провольнев (Гареев) – 47:21' (5x4)
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