«Северсталь» одержала пятую победу кряду, обыграв «Торпедо»

«Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Владислав Провольнев, который оформил дубль. Третий шат-аут в сезоне оформил голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, который отразил 23 броска.

Это пятая кряду победа череповецкого клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 22 декабря в гостях встретится с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» 15 декабря в Риге — с местным «Динамо».