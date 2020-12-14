Дронов — о состоянии после грубого удара Линдберга: есть определённые проблемы
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов подвёл итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:4).
«Бывает такое, такие дни. Когда удача не на твоей стороне. Сегодня всё было не на нашей стороне. Где-то старался взять на себя инициативу. Повести команду. Но чуть не получилось. Недооценка соперника сегодня? Не столько неготовность, сколько моменты… Пара ошибок, пара голов. Сложно эмоционально самим становится при таком раскладе, а у соперника — подъём. Нужно было не допускать ошибок в начале. Как здоровье? Сейчас нормально, но не до конца. Есть определённые проблемы. Но нужно играть, нет времени отдыхать сейчас», — приводит слова Дронова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Игрок «Динамо» М Линдберг удалён до конца матча с «Металлургом» за грубый удар коленом
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