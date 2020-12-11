Игрок «Динамо» М Линдберг удалён до конца матча с «Металлургом» за грубый удар коленом
Шведский нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг удалён до конца гостевой встречи с магнитогорским «Металлургом».
На 17-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу хозяев защитник Григорий Дронов подхватил шайбу в своей зоне и попытался обыграть Линдберга, однако нападающий бело-голубых нанёс удар коленом российскому игроку. Дронов некоторое время не мог подняться со льда и покинул его только с помощью партнёров по команде. Судьи выписали Линдбергу дисциплинарный штраф до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
К началу второго игрового отрезка счёт 1:0 в пользу магнитогорцев. На шестой минуте встречи шайбу забросил Егор Яковлев.
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
18:40
-
18:04
-
17:36
-
17:21
-
17:10
-
16:53
-
16:37
-
16:19
-
16:11
-
16:07
-
15:56
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:43
-
15:39
-
15:36
-
15:33
-
15:29
-
15:23
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
13:51
-
13:25
-
12:35
-
12:24
-
12:11
-
12:05
-
11:38
-
11:21
-
10:49
-
10:44
-
10:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам