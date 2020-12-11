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Игрок «Динамо» М Линдберг удалён до конца матча с «Металлургом» за грубый удар коленом

Игрок «Динамо» М Линдберг удалён до конца матча с «Металлургом» за грубый удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

Шведский нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг удалён до конца гостевой встречи с магнитогорским «Металлургом».

На 17-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу хозяев защитник Григорий Дронов подхватил шайбу в своей зоне и попытался обыграть Линдберга, однако нападающий бело-голубых нанёс удар коленом российскому игроку. Дронов некоторое время не мог подняться со льда и покинул его только с помощью партнёров по команде. Судьи выписали Линдбергу дисциплинарный штраф до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К началу второго игрового отрезка счёт 1:0 в пользу магнитогорцев. На шестой минуте встречи шайбу забросил Егор Яковлев.

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