«Авангард» и «Витязь» смогут играть при зрителях с учётом требований Роспотребнадзора

В Подмосковье изменился подход к допуску болельщиков на соревнования, сообщает ТАСС.



Власти Московской области разрешили зрителям с 14 декабря посещать спортивные соревнования при условии соблюдения необходимых требований.



«С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова ТАСС.



Ранее в регионе действовал запрет на посещение соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. Он был введён с 21 октября.



В Подмосковье проводят свои домашние матчи три команды КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» — в Мытищах, «Витязь» — в Подольске, «Авангард» — в Балашихе.