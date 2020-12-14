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«Авангард» и «Витязь» смогут играть при зрителях с учётом требований Роспотребнадзора

«Авангард» и «Витязь» смогут играть при зрителях с учётом требований Роспотребнадзора
Хоккей / КХЛ 0

В Подмосковье изменился подход к допуску болельщиков на соревнования, сообщает ТАСС.

Власти Московской области разрешили зрителям с 14 декабря посещать спортивные соревнования при условии соблюдения необходимых требований.

«С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова ТАСС.

Ранее в регионе действовал запрет на посещение соревнований из-за угрозы распространения коронавируса. Он был введён с 21 октября.

В Подмосковье проводят свои домашние матчи три команды КХЛ: «Куньлунь Ред Стар» — в Мытищах, «Витязь» — в Подольске, «Авангард» — в Балашихе.

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