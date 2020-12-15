Вольски: Скудра назвал меня «пшеком», я ответил, что убью его. Он сделал меня капитаном

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Войтек Вольски рассказал о выступлении в Континентальной хоккейной лиге.

«Почему я не вернулся играть в Северную Америку? Из-за денег. Я всегда прилично зарабатывал, но в «Вашингтоне» в локаутный сезон у меня был минимальный контракт. Я не очень хорошо играл, оставался вне заявки, а потом получил предложение о двухлетнем контракте из России. Денег давали в четыре раза больше.

Я подумал – играю я неважно, может быть, кто знает, найду ли ещё свою игру. Может быть, это мой последний шанс. Я уехал и здорово провёл первый сезон. Летом думал о том, что должен сделать всё возможное, чтобы следующий сезон был не хуже, а затем попробую вернуться в НХЛ. В общем, у меня был невероятный сезон, кажется, я тогда забил 13 голов в первых 20 матчах.

После второго сезона я спросил агента, сможет ли он выбить мне контракт в НХЛ. Он сказал, что только минимальный на один год. Я решил подождать, у меня ещё было несколько предложений из КХЛ. Летом поехал в гости к Тиму Бренту, он начал расхваливать «Магнитку»: «Команда — супер, хоккей – супер, город – не сильно супер, но пойдёт».

Мы с Тимом Брентом пересекались в «Торпедо», но после пары недель он свалил, сказав: «Я больше так не могу, наш тренер – чокнутый!» Это был Петерис Скудра, в первом сезоне перед плей-офф он назвал меня «пшеком», а я в ответ, что убью его. А на следующий год он сделал меня капитаном», — сказал Вольски в подкасте Spittin' Chiclets.