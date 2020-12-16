Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Стиллман вошёл в тренерский штаб «Аризоны»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Стиллман вошёл в тренерский штаб «Аризоны Койотс», сообщается на официальном сайте американского клуба Национальной хоккейной лиги. Он будет ассистентом главного тренера команды Рика Токкета вместе с Филом Хаусли.
На протяжении последних трёх сезонов 46-летний специалист возглавлял клуб юниорской лиги Онтарио «Садбери Вулвз», а до этого работал директором по развитию игроков в «Каролине Харрикейнз».
В качестве игрока Стиллман набрал в НХЛ 727 (258+449) очков в 1025 матчах, в общей сложности отыграв в лиге 16 сезонов. Канадский хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2004 году в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», а спустя два года повторил успех уже будучи игроком «Каролины».
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