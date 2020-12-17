Брагин: кто проявит себя на Кубке Первого канала, будет кандидатом на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).

«Помогает ли, что в сборных много игроков из КХЛ? Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Всё быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше. Насколько турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ? Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир – хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет кандидатом на ЧМ.

Самонов пропустил курьёзный гол с рикошета? Там рикошет от игрока, он играл по шайбе. Игрой Самонова мы довольны. Ждать ли перемен в воротах? Будем думать, консультироваться с тренером вратарей. Какие-то изменения будут», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.