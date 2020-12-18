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Седлак: переехать из Америки в КХЛ – лучшее решение в жизни. Челябинск – отличный город

Седлак: переехать из Америки в КХЛ – лучшее решение в жизни. Челябинск – отличный город
Хоккей / КХЛ 0
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Форвард «Трактора» Лукаш Седлак поделился мнением о Челябинске и охарактеризовал решение переехать в КХЛ из НХЛ.

«Я потратил в «Коламбусе» три года и играл не так много, как хотел. Это тяжёлая лига, а когда ты мало играешь, то ещё тяжелее. Я решил переехать из Америки в КХЛ, и это было лучшее решение в моей жизни. Я рад, что играю в «Тракторе». Я снова получаю удовольствие от хоккея. Когда ты играешь много и тебе нравится — это лучшее чувство.

Говорят, что Челябинск не самый комфортный город для жизни? Мне это тоже говорили. Но, на мой взгляд, это отличный город, мне здесь нравится уже около года. Когда я разговаривал с одноклубниками, им тоже нравилось. Мы живём близко друг к другу, есть хорошие рестораны. Я не думаю, что тут плохо, мне нравится. Не знаю, может, Челябинск не нравится русским, но даже бывшие одноклубники говорят, что это хороший город. У меня никаких проблем», — цитирует Седлака Sport24.

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