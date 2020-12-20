Баттон: Канаде не помешает отмена контрольных встреч, нужно готовиться к четвертьфиналам

Эксперт канадского телеканала TSN Крэйг Баттон прокомментировал отмену шести контрольных матчей перед стартом молодёжного чемпионата мира-2021.

«Увы, из-за коронавируса Международная федерация хоккея была вынуждена отменить шесть контрольных матчей перед молодёжным чемпионатом мира. У сборных Швеции и Германии обнаружили положительные тесты. У сборной Канады будет только один матч перед турниром, и, конечно, наставник команды Андре Туриньи предпочёл бы, чтобы таких игр было несколько, чтобы проверить своих парней. Но отсутствие таких матчей не должно никак повлиять на готовность к турниру.

Канада уже провела четыре двусторонних матча. Кроме того, основная цель — быть готовым не к первой игре МЧМ, а ко 2 января, когда начнутся четвертьфиналы. У сборной Канады талантливый коллектив, а для того, чтобы выиграть золото нужно победить не в первом, а в последнем матче», — сказал Баттон.

Молодёжная сборная России проведёт контрольный матч с командой Канады. Встреча состоится 23 декабря.