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Шуми Бабаев: Доус изначально хотел именно в Казань. Он делает лучше всех, кто играет с ним

Шуми Бабаев: Доус изначально хотел именно в Казань. Он делает лучше всех, кто играет с ним
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении нападающего Найджела Доуса в «Ак Барсе».

«Ещё в процессе переговоров было понятно, в какую связку берут Доуса, как его будут использовать. Их дуэт с Да Костой обсуждался и имел очень большое значение.

Доус изначально хотел именно в Казань. Общался с ребятами и убедился, что обстановка в коллективе хорошая. Я думаю, что ему нетрудно было вписаться в этот коллектив, потому что он коммуникабельный парень.

Посмотрите в целом на карьеру Найджела. Всех, кто находится рядом с ним, он делал лучше. Если рядом с ним игрок такого же плана, как Да Коста, или тройка, которая была в „Барысе“ (Доус — Боченски — Бойд), то Найджел попадает в ту атмосферу, при которой и он, и его партнёр помогают друг другу быть лучше», — приводит слова Бабаева Sport24.

Доус: нам с Да Костой очень повезло играть в одной тройке с Тихоновым
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