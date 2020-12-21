Шуми Бабаев: Доус изначально хотел именно в Казань. Он делает лучше всех, кто играет с ним

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о выступлении нападающего Найджела Доуса в «Ак Барсе».
«Ещё в процессе переговоров было понятно, в какую связку берут Доуса, как его будут использовать. Их дуэт с Да Костой обсуждался и имел очень большое значение.
Доус изначально хотел именно в Казань. Общался с ребятами и убедился, что обстановка в коллективе хорошая. Я думаю, что ему нетрудно было вписаться в этот коллектив, потому что он коммуникабельный парень.
Посмотрите в целом на карьеру Найджела. Всех, кто находится рядом с ним, он делал лучше. Если рядом с ним игрок такого же плана, как Да Коста, или тройка, которая была в „Барысе“ (Доус — Боченски — Бойд), то Найджел попадает в ту атмосферу, при которой и он, и его партнёр помогают друг другу быть лучше», — приводит слова Бабаева Sport24.
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