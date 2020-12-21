«Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»: опубликованы составы команд

«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 19:00 мск.

«Куньлунь Ред Стар»:

Шикин (Смит);

Челиос — Спроул, Спенсер Фу — Локхарт — Лазарев;

Шустр — Мозик, Шинкарук — Коллинз — Верек;

Балдаев — Фрэм, Лещенко — Кейн — Торопченко;

Стариков, Баканов, Шашков — Николишин — Монахов.

«Авангард»:

Грубец (Дубровский);

Шарипзянов — Чудинов, Буше — Зернов — Толчинский;

Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;

Готовец — Береглазов, Яремчук — Семёнов — Дедунов;

Соловьёв — Гончаров, Каблуков — Комаров — Хохлачёв.