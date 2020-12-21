«Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»: опубликованы составы команд
«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 19:00 мск.
«Куньлунь Ред Стар»:
Шикин (Смит);
Челиос — Спроул, Спенсер Фу — Локхарт — Лазарев;
Шустр — Мозик, Шинкарук — Коллинз — Верек;
Балдаев — Фрэм, Лещенко — Кейн — Торопченко;
Стариков, Баканов, Шашков — Николишин — Монахов.
«Авангард»:
Грубец (Дубровский);
Шарипзянов — Чудинов, Буше — Зернов — Толчинский;
Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
Готовец — Береглазов, Яремчук — Семёнов — Дедунов;
Соловьёв — Гончаров, Каблуков — Комаров — Хохлачёв.
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