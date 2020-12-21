Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»: опубликованы составы команд

«Куньлунь Ред Стар» — «Авангард»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Авангард» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, начало — в 19:00 мск.

«Куньлунь Ред Стар»:

Шикин (Смит);
Челиос — Спроул, Спенсер Фу — Локхарт — Лазарев;
Шустр — Мозик, Шинкарук — Коллинз — Верек;
Балдаев — Фрэм, Лещенко — Кейн — Торопченко;
Стариков, Баканов, Шашков — Николишин — Монахов.

«Авангард»:

Грубец (Дубровский);
Шарипзянов — Чудинов, Буше — Зернов — Толчинский;
Емелин — Каски, Секач — Найт — Костин;
Готовец — Береглазов, Яремчук — Семёнов — Дедунов;
Соловьёв — Гончаров, Каблуков — Комаров — Хохлачёв.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020