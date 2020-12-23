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Пелино: потолок зарплат не даёт богатым клубам КХЛ массово скупать игроков

Пелино: потолок зарплат не даёт богатым клубам КХЛ массово скупать игроков
Хоккей / КХЛ 0

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино поделился мнением о введении в КХЛ жёсткого потолка зарплат, который в сезоне-2020/2021 составляет 900 млн рублей.

«Вся лига в целом стала более сбалансированной. Во-первых, из-за прогресса молодых русских новичков. Во-вторых, из-за того, что команд стало меньше, и уровень игроков вырос. В-третьих, потолок зарплат не даёт богатым клубам массово скупать игроков, которые не факт, что будут играть у них в ведущих звеньях, но могли бы серьёзно усилить другие команды. К тому же клубам пришлось отпустить часть очень хороших игроков в другие команды, чтобы вписаться в потолок», — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«С Воробьёвым у нас синергия – вместе мы лучше, чем по отдельности». Разговор с Пелино
Канадский тренер уже выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина и надеется сделать это в третий раз.
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