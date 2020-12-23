СКА обменял Якимова в «Сочи» на Кукштеля и Огирчука
Нападающий санкт-петербургского СКА Богдан Якимов обменян в «Сочи», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что в обратном направлении проследуют форварды Павел Кукштель и Даниил Огирчук, которые перешли в «Сочи» в июне 2020 года в результате обмена из СКА.
Якимов пополнил состав «армейцев» в прошлое межсезонье после обмена с череповецкой «Северсталью». В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний нападающий сыграл всего шесть матчей в команде.
В прошлом сезоне Якимов забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд.
КХЛ подтвердила обмен форварда Якимова из «Северстали» в СКА
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