СКА обменял Якимова в «Сочи» на Кукштеля и Огирчука

Нападающий санкт-петербургского СКА Богдан Якимов обменян в «Сочи», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Отмечается, что в обратном направлении проследуют форварды Павел Кукштель и Даниил Огирчук, которые перешли в «Сочи» в июне 2020 года в результате обмена из СКА.



Якимов пополнил состав «армейцев» в прошлое межсезонье после обмена с череповецкой «Северсталью». В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний нападающий сыграл всего шесть матчей в команде.



В прошлом сезоне Якимов забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-7" и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч Богдан проводил на льду 14 минут 39 секунд.

КХЛ подтвердила обмен форварда Якимова из «Северстали» в СКА