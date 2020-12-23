Форвард «Чикаго» Александр Нюландер выбыл на срок до 6 месяцев

Шведский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Александр Нюландер выбыл на срок от четырёх до шести месяцев, сообщает клубный обозреватель Чарли Румелиотис на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что 22-летний Нюландер перенёс операцию на мениске на левой ноге. Его восстановление займёт до полугода.



Нюландер перешёл в «Чикаго» летом 2019 года в результате обмена с «Баффало Сэйбрз». Взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.



В минувшем сезоне Нюландер в 65 встречах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач при показателе полезности "-2" и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф шведский хоккеист сыграл в восьми матчах, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности "-4" при двух минутах штрафа.

«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера