Ларионов – о поражении в матче с Канадой: рано делать выводы, у нас есть план B и план C

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды в выставочной игре с Канадой (0:1) в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2021.

«Игра Афанасьева? Для этого и есть выставочные игры перед чемпионатами мира. Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником. Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп. У Канады хорошая команда, которая играет в хороший и агрессивный хоккей. Репетиция удалась, даже несмотря на поражение. Посмотрим и будем стараться делать так, чтобы команда была более динамичной.

Первое звено выглядело невзрачно? Да, у нас есть план B и план C. Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды.

Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Рано делать выводы, впереди семь матчей, чтобы достичь того, для чего мы здесь. Давайте будем терпеливыми, чтобы определять дальнейший состав.

Что касается Аскарова, то радует, что в нашей стране растёт хороший вратарь. Не хочется его перехвалить, но он требователен к себе, он большой профессионал. Видно, что Ярослав более опытен, спокоен. Игрок прогрессирует, делает выводы, мы довольны его развитием. Чинахов приберёг свои голы и моменты на следующие матчи. Я не переживаю за этого парня. Он игрок, который делает игру лучше и зрелищнее», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.