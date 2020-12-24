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Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021

Сборная России с минимальным счётом уступила Канаде в выставочной игре перед МЧМ-2021
Хоккей / НХЛ 0
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В ночь с 23 на 24 декабря в Эдмонтоне (Канада) состоялась выставочная встреча перед стартом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 между сборными России и Канады. Победу в матче одержали «кленовые листья» — 1:0.

Счёт в матче был открыт лишь в 3-м периоде, 18-летний защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл точным броском поразил девятку ворот Артура Ахтямова. Результативные передачи на свой счёт записали Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде. Все матчи будут проходить в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

Напомним, что стартовый матч на турнире россияне проведут 26 декабря со сборной США.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
24 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
1 : 0
Россия U20
1:0 Драйсдейл (Макмайкл, Перфетти) – 43:52' (5x5)
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