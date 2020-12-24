Маклеллан: уровень риска не позволяет Лундквисту продолжить карьеру. Это прискорбно
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о ситуации с голкипером Хенриком Лундквистом, который не сможет сыграть в предстоящем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.
«Я не хотел бы вдаваться в подробности. Но уровень риска не позволяет Лундквисту продолжить карьеру. Это прискорбно. Очень эмоциональный момент для Хенрика и его семьи. При этом я подчеркну, что мы осенью были рады, что Лундквист пришёл в нашу команду. Похоже, это был идеальный вариант для обеих сторон. Что же касается контракта Лундквиста, то тут есть несколько вариантов. Я встречусь с Хенриком ближе к лагерю», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Также Маклеллан сообщил, что вторым голкипером столичной команды в новом сезоне станет Витек Ванечек.
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