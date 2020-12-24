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Вратарскую бригаду «Вашингтона» в сезоне-2020/2021 составят Илья Самсонов и Витек Ванечек

Вратарскую бригаду «Вашингтона» в сезоне-2020/2021 составят Илья Самсонов и Витек Ванечек
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что вторым голкипером столичной команды в новом сезоне станет Витек Ванечек.

«Напарником Самсонова в бригаде станет Витек Ванечек. И мы хотим посмотреть, как он будет играть. Мы довольны тем, как он прогрессирует. Но у парня раньше не было шанса много выступать в НХЛ», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Планировалось, что вторым голкипером «Вашингтона» станет Хенрик Лундквист. В межсезонье шведский голкипер подписал годичный контракт с «Кэпиталз», однако на прошлой неделе стало известно, что Хенрик пропустит предстоящий сезон из-за проблем с сердцем. 24-летний чешский голкипер Ванечек на данный момент не провёл ни одного матча в НХЛ.

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