Вратарскую бригаду «Вашингтона» в сезоне-2020/2021 составят Илья Самсонов и Витек Ванечек
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что вторым голкипером столичной команды в новом сезоне станет Витек Ванечек.
«Напарником Самсонова в бригаде станет Витек Ванечек. И мы хотим посмотреть, как он будет играть. Мы довольны тем, как он прогрессирует. Но у парня раньше не было шанса много выступать в НХЛ», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Планировалось, что вторым голкипером «Вашингтона» станет Хенрик Лундквист. В межсезонье шведский голкипер подписал годичный контракт с «Кэпиталз», однако на прошлой неделе стало известно, что Хенрик пропустит предстоящий сезон из-за проблем с сердцем. 24-летний чешский голкипер Ванечек на данный момент не провёл ни одного матча в НХЛ.
Комиссар НХЛ: все мы опечалены, что не увидим игру Лундквиста за «Вашингтон» в этом сезоне
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:32
-
08:20
-
07:55
-
06:19
-
05:28
-
05:17
-
04:55
-
04:54
-
04:31
-
04:21
-
04:10
-
01:53
-
01:38
-
00:28
-
00:17
-
00:05
-
00:00
- 23 декабря 2020
-
23:42
-
23:36
-
23:21
-
22:37
-
22:23
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:15
-
21:01
-
20:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам