Дубль Бека помог «Металлургу» обыграть минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
«Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Семён Кошелев. Дубль в составе «Металлурга» оформил форвард Тейлор Бек. Самым результативным игроком у минчан стал Роман Горбунов (0+2).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртый проигрыш белорусского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Металлург» 28 декабря в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».
КХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Бек (Нестрашил, Прохоркин) – 24:47' (5x5) 1:1 Мёрфи (Горбунов) – 26:26' (5x5) 2:1 Бек (Мозякин, Яковлев) – 31:15' (5x3) 2:2 Фальковский (Горбунов, Мёрфи) – 50:51' (5x5) 3:2 Кошелев (Неколенко, Пашнин) – 56:20' (5x5)
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