Дубль Бека помог «Металлургу» обыграть минское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

«Металлург» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Семён Кошелев. Дубль в составе «Металлурга» оформил форвард Тейлор Бек. Самым результативным игроком у минчан стал Роман Горбунов (0+2).

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Это четвёртый проигрыш белорусского клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря дома встретится с рижскими одноклубниками, а «Металлург» 28 декабря в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».