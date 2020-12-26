Пономарёв — о голе: отрабатывал подправления на тренировках. Был шанс, и я это сделал
Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв рассказал о голе в ворота сборной США на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
«У нас хорошее звено, которое играет больше в рабочий хоккей, когда мы больше берём и набрасываем шайбу на ворота. На тренировках я отрабатывал подправления. Был шанс подправить, и я это сделал. Мы в отличной форме и сможем продолжать играть в отличный хоккей. Физически намного свежее себя чувствуем, чем в игре с канадцами», — сказал Пономарёв в эфире Первого канала.
Пономарёв открыл счёт на девятой минуте первого периода. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта кистями набросил на пятак, а Пономарёв с лёта подправил шайбу в ворота.
Россия U20 — США U20: Василий Пономарев открыл счёт в матче МЧМ-2021
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