Пономарёв — о голе: отрабатывал подправления на тренировках. Был шанс, и я это сделал

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв рассказал о голе в ворота сборной США на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«У нас хорошее звено, которое играет больше в рабочий хоккей, когда мы больше берём и набрасываем шайбу на ворота. На тренировках я отрабатывал подправления. Был шанс подправить, и я это сделал. Мы в отличной форме и сможем продолжать играть в отличный хоккей. Физически намного свежее себя чувствуем, чем в игре с канадцами», — сказал Пономарёв в эфире Первого канала.

Пономарёв открыл счёт на девятой минуте первого периода. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта кистями набросил на пятак, а Пономарёв с лёта подправил шайбу в ворота.