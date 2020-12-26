Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый игровой день было сыграно три матча.
Швейцария — Словакия — 0:1
Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт.
Германия — Финляндия — 3:5
В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забили Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.
Россия — США — 5:3
В составе сборной России дубль на счету Василия Пономарёва, по одной шайбе на счету Захара Бардакова и Ильи Сафонова. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, отправив шайбу в пустые ворота американской команды.
Турнирное положение команд после окончания первого игрового дня турнира:
Группа А
Финляндия — 3 очка
Словакия — 3
Канады — 0
Швейцария — 0
Германии — 0
Группа В
Россия — 3 очка
Швеция — 0
Чехия — 0
Австрия — 0
США — 0.
Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.
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