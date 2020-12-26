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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый игровой день было сыграно три матча.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Швейцария — Словакия — 0:1

Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт.

U20 ЧМ-2021. Группа A
25 декабря 2020, пятница. 22:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
0 : 1
Словакия U20
0:1 Файт (Мразик, Немец) – 54:17' (5x5)

Германия — Финляндия — 3:5

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забили Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.

U20 ЧМ-2021. Группа A
26 декабря 2020, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 5
Финляндия U20
0:1 Лунделль (Хатакка, Хирвонен) – 03:38' (5x5)   0:2 Рятю (Никканен, Хейнола) – 19:48' (5x5)   0:3 Пюухтия (Кокконен, Рятю) – 21:39' (5x5)   1:3 Дюбе (Фолек) – 25:34' (5x4)   2:3 Штюцле (Петерка, Элиас) – 30:35' (5x5)   2:4 Ниемеля (Симонтайваль) – 31:53' (5x5)   2:5 Никканен (Пярссинен, Ниемеля) – 33:51' (5x4)   3:5 Элиас (Штюцле) – 48:13' (5x5)

Россия — США — 5:3

В составе сборной России дубль на счету Василия Пономарёва, по одной шайбе на счету Захара Бардакова и Ильи Сафонова. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, отправив шайбу в пустые ворота американской команды.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 3
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)   4:2 Фариначчи (Хеллесон, Бринк) – 49:57' (5x5)   4:3 Зеграс (Йорк) – 57:42' (6x4)   5:3 Чинахов (Амиров, Хуснутдинов) – 59:39' (en)

Турнирное положение команд после окончания первого игрового дня турнира:

Группа А

Финляндия — 3 очка
Словакия — 3
Канады — 0
Швейцария — 0
Германии — 0

Группа В

Россия — 3 очка
Швеция — 0
Чехия — 0
Австрия — 0
США — 0.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.

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