В матче «Автомобилист» — «Нефтехимик» погас свет. Только через 20 проблему смогли решить
«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Перед началом второго периода произошел технический сбой, в результате которого на арене погас свет.
Хоккеисты вышли на лёд, но не могли сразу продолжить встречу. Починку света пришлось ждать в течение 20 минут. Только сейчас хоккеисты смогли продолжить встречу.
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