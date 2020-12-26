В матче «Автомобилист» — «Нефтехимик» погас свет. Только через 20 проблему смогли решить

«Автомобилист» принимает в Екатеринбурге нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Перед началом второго периода произошел технический сбой, в результате которого на арене погас свет.



Хоккеисты вышли на лёд, но не могли сразу продолжить встречу. Починку света пришлось ждать в течение 20 минут. Только сейчас хоккеисты смогли продолжить встречу.