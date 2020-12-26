Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Белов: ждал вопроса про мою игру с «Динамо». Возможно, это связано с 2012 годом

Белов: ждал вопроса про мою игру с «Динамо». Возможно, это связано с 2012 годом
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал свою результативную игру в течение всей карьеры в матчах с московским «Динамо».

«Динамо» предпочтительнее смотрелось два периода, в третьем периоде перевели игру в овертайм, где соперник сыграл лучше. Обидное поражение. Должны сделать правильные выводы — нужно меньше удаляться, выигрывать больше борьбы и доводить шайбу до ворот.

У нас было задание играть пожёстче с Шипачёвым, находиться ближе к нему, не давать возможности легко распоряжаться шайбой и высматривать эти передачи. Но «три на три» — это стихия Вадима. Неудивительно, что они придумали такой гол.

Я хорошо играю в матчах с «Динамо»? Знаете, ждал такого вопроса. Мне и супруга несколько раз говорила об этом. Не думаю, что это специальный настрой на «Динамо», но, возможно, это подсознательно связано с 2012 годом», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В 2012 году Белов защищал цвета «Авангарда», который проиграл московскому «Динамо» в финале Кубка Гагарина.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020