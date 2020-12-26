Белов: ждал вопроса про мою игру с «Динамо». Возможно, это связано с 2012 годом

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал свою результативную игру в течение всей карьеры в матчах с московским «Динамо».



«Динамо» предпочтительнее смотрелось два периода, в третьем периоде перевели игру в овертайм, где соперник сыграл лучше. Обидное поражение. Должны сделать правильные выводы — нужно меньше удаляться, выигрывать больше борьбы и доводить шайбу до ворот.



У нас было задание играть пожёстче с Шипачёвым, находиться ближе к нему, не давать возможности легко распоряжаться шайбой и высматривать эти передачи. Но «три на три» — это стихия Вадима. Неудивительно, что они придумали такой гол.



Я хорошо играю в матчах с «Динамо»? Знаете, ждал такого вопроса. Мне и супруга несколько раз говорила об этом. Не думаю, что это специальный настрой на «Динамо», но, возможно, это подсознательно связано с 2012 годом», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В 2012 году Белов защищал цвета «Авангарда», который проиграл московскому «Динамо» в финале Кубка Гагарина.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне