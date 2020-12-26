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Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 38-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил первую шайбу в матче, реализовав численное большинство. Тем не менее спустя две минуты игроки санкт-петербургской команды смогли сравнять счёт. Шайбу с передачи Владимира Ткачёва забросил Антон Белов. Победную шайбу в овертайме забросил Шипачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кагарлицкий (Шипачёв) – 37:31' (5x4)   1:1 Белов (Ткачёв) – 39:47' (5x5)   2:1 Шипачёв (Хиетанен) – 62:49' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится со «Спартаком», а СКА в Сочи — с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 28 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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