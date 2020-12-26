Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне

Московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На 38-й минуте Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва забросил первую шайбу в матче, реализовав численное большинство. Тем не менее спустя две минуты игроки санкт-петербургской команды смогли сравнять счёт. Шайбу с передачи Владимира Ткачёва забросил Антон Белов. Победную шайбу в овертайме забросил Шипачёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится со «Спартаком», а СКА в Сочи — с местным «Сочи». Обе встречи состоятся 28 декабря.
- 26 декабря 2020
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