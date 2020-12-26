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Хартли — о неудачах «Авангарда» в овертаймах: многие наши ребята не могут играть в обороне

Хартли — о неудачах «Авангарда» в овертаймах: многие наши ребята не могут играть в обороне
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Отлично начали, доминировали в первом периоде, действовали прекрасно. Но во втором периоде «Спартаку» удалось забить, мы потеряли концентрацию. В третьем периоде не реализовали свои моменты. Решающий гол Радила? Конечно, мы отвратительно сыграли в том эпизоде. У нас очень много ребят, которые не могут играть в обороне, от этого постоянно отрицательный результат в овертаймах.

В первом периоде мы могли забивать и три, и четыре шайбы, но они не шли в ворота. Но наше преимущество в статистике не имеет значения, важны только цифры счёта. У Шарипзянова и Покки повреждения, они пропустят какое-то время. Будет ли «Авангард» усиливаться до дедлайна? Я лишь тренер, это не моя работа. Конечно, я осведомлён, что завтра последний день переходов», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Спартак» отыгрался с 0:2 и в овертайме одержал победу над «Авангардом»
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