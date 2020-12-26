Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» отыгрался с 0:2 и в овертайме одержал победу над «Авангардом»

«Спартак» отыгрался с 0:2 и в овертайме одержал победу над «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Московский «Спартак» в овертайме обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

На 7-й минуте Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. В конце первого периода Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей. В середине второго игрового отрезка Артём Сериков броском из средней зоны отыграл одну шайбу. А за девять секунд до конца периода Робин Ганзл сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Лукаш Радил.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Якупов (Зернов, Соловьёв) – 06:49' (5x5)   2:0 Хохлачёв (Соловьёв, Семёнов) – 17:15' (5x5)   2:1 Сериков – 32:22' (5x5)   2:2 Ганзл (Радил, Фёдоров) – 39:51' (5x4)   2:3 Радил (Ганзл) – 60:41' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 28 декабря.

Защитник «Спартака» Сериков пробил вратаря «Авангарда» Бобкова броском из средней зоны
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020