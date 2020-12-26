«Спартак» отыгрался с 0:2 и в овертайме одержал победу над «Авангардом»

Московский «Спартак» в овертайме обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).
На 7-й минуте Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. В конце первого периода Александр Хохлачёв увеличил преимущество омичей. В середине второго игрового отрезка Артём Сериков броском из средней зоны отыграл одну шайбу. А за девять секунд до конца периода Робин Ганзл сравнял счёт, реализовав численное большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Лукаш Радил.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 28 декабря.
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