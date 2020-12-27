Туриньи — о 16:2 в матче со сборной Германии на МЧМ: счёт мог быть и 200:1. Дело не в этом

Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал победу в матче с командой Германии (16:2) на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Счёт мог быть и 200:1. Дело не в этом. Речь идёт о том, что мы готовим команду к продвижению вперёд на этом турнире. Дело не в счёте, а в том, как вы играете. У нас нет времени, чтобы терять его зря. Нужно идти на лёд и играть до конца», — сказал Туриньи.

Канадцы забили 16 голов в одном матче турнира впервые с 2009 года, когда разгромили Латвию на групповом этапе МЧМ-2010 (16:0). В истории национальной команды на МЧМ это четвёртый случай с 16 и более голами в одном матче. В 1985 году «кленовые» забросили 18 шайб в матче МЧМ-1986 со сборной ГДР (18:2). Спустя год канадцы повторили это достижение, обыграв Польшу (18:3).