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Вадим Шипачёв вышел на шестое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам

Вадим Шипачёв вышел на шестое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 26 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «ВТБ Арене" имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв. Российский форвард стал главным героем встречи, добавив к заброшенной шайбе и результативную передачу. Благодаря этому Шипачёв вышел на шестое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам.

В активе 33-летнего нападающего стало 709 очков за карьеру в чемпионатах страны, в результате чего он превзошёл достижение Владимира Петрова (707). Следующей целью Вадима является результат Сергея Макарова (710).

«Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с 2016 года. Тогда Шипачёв забивал за «армейцев»
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