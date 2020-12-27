Вадим Шипачёв вышел на шестое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам

Вчера, 26 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «ВТБ Арене" имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв. Российский форвард стал главным героем встречи, добавив к заброшенной шайбе и результативную передачу. Благодаря этому Шипачёв вышел на шестое место в истории отечественных чемпионатов по набранным очкам.

В активе 33-летнего нападающего стало 709 очков за карьеру в чемпионатах страны, в результате чего он превзошёл достижение Владимира Петрова (707). Следующей целью Вадима является результат Сергея Макарова (710).