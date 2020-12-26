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«Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с 2016 года. Тогда Шипачёв забивал за «армейцев»

«Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с 2016 года. Тогда Шипачёв забивал за «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 26 декабря, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА. Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова. Победную шайбу забросил нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв.

Таким образом, «Динамо» обыграло СКА в Москве впервые с 2016 года. Тогда Шипачёв забивал за «армейцев». Тот матч также завершился в овертайме. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3. За бело-голубых в том матче отличились Максим Карпов, Илья Шипов, Валадимир Брюквин и Александр Осипов, забросивший победную шайбу. За санкт-петербургскую команду забивали Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачёв.

Шайба Шипачёва принесла московскому «Динамо» вторую победу над СКА в сезоне
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