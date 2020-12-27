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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В субботу, 26 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. Во второй игровой день было сыграно три матча.

Турнирная таблица МЧМ-2021

Сборная Швеции U20 — сборная Чехии U20 — 7:1.

Младшие «тре крунур» продлили победную серию на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира до 53 матчей.

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 22:00 МСК
Швеция U20
Окончен
7 : 1
Чехия U20
0:1 Мышак (Пытлик, Теплы) – 10:14' (5x4)   1:1 Костмар (Сёдерстрём, Хедстрём) – 10:46' (5x5)   2:1 Сундсвик (Хольмстрём, Броберг) – 29:08' (5x4)   3:1 Хейнеман (Броберг, Бьёрнфот) – 31:55' (4x5)   4:1 Нидербах (Броберг, Сёдерблом) – 36:05' (5x5)   5:1 Сёдерблом (Рэймонд, Сёдерстрём) – 45:04' (5x4)   6:1 Бьерселиус (Бьёрнфот, Нюбек) – 52:22' (5x5)   7:1 Гунлер (Сёдерстрём, Хольмстрём) – 57:37' (5x4)

Сборная Германии U20 — сборная Канады U20 — 2:16.

Главным героем матча стал нападающий сборной Канады Дилан Козенс, оформивший хет-трик и отдавший три результативные передачи. Набрав шесть очков в одном матче, Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021.

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 16
Канада U20
0:1 Гуле (Куинн, Бэррон) – 01:54' (5x5)   0:2 Мерсер – 07:27' (4x5)   1:2 Петерка (Элиас, Альберг) – 13:12' (5x4)   1:3 Томасино – 14:20' (5x5)   1:4 Кребс (Козенс, Макмайкл) – 19:58' (5x4)   1:5 Мерсер (Томасино, Драйсдейл) – 22:40' (5x5)   1:6 Судзуки (Мерсер) – 25:36' (5x5)   1:7 Ньюхук (Козенс) – 26:40' (5x5)   1:8 Ньюхук (Козенс) – 30:59' (5x5)   1:9 Томасино (Бэррон, Мерсер) – 33:01' (5x5)   1:10 Козенс – 38:14' (5x5)   1:11 Кребс (Перфетти) – 39:51' (5x5)   1:12 Козенс (Макмайкл, Перфетти) – 40:37' (5x4)   1:13 Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) – 44:33' (5x5)   1:14 Пеллетье (Байрэм, Байфилд) – 45:02' (5x5)   1:15 Харли (Перфетти, Кребс) – 46:24' (5x5)   1:16 Макмайкл – 48:38' (4x5)   2:16 Элиас (Петерка, Гнип) – 59:42' (5x4)

Сборная США U20 — сборная Австрии U20 — 11:0.

На втором месте в гонке бомбардиров — форвард сборной США Тревор Зеграс, набравший 5 (3+2) очков в двух матчах. Третье место занимает его соотечественник Мэттью Болди, в его активе 4 (3+1) очка после двух встреч.

U20 ЧМ-2021. Группа B
27 декабря 2020, воскресенье. 05:30 МСК
США U20
Окончен
11 : 0
Австрия U20
1:0 Хеллесон (Тюркотт, Зеграс) – 15:31' (5x5)   2:0 Зеграс (Тюркотт, Калиев) – 24:35' (5x5)   3:0 Фариначчи (Джонсон, Берард) – 25:03' (5x5)   4:0 Бриссон (Сандерсон) – 28:05' (5x4)   5:0 Зеграс (Тюркотт) – 31:59' (5x5)   6:0 Болди (Бенирс, Фэйбер) – 34:15' (5x5)   7:0 Болди (Калиев, Йорк) – 38:24' (5x4)   8:0 Берард (Фариначчи) – 42:25' (5x5)   9:0 Бриссон (Клевен, Мойнихан) – 43:07' (5x5)   10:0 Болди (Зеграс, Мойнихан) – 45:52' (5x5)   11:0 Коланджело (Фэйбер, Берард) – 49:45' (5x5)

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.

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