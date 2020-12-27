Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица МЧМ-2021

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В субботу, 26 декабря, в Эдмонтоне продолжился молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. Во второй игровой день было сыграно три матча.

Сборная Швеции U20 — сборная Чехии U20 — 7:1.

Младшие «тре крунур» продлили победную серию на групповых этапах молодёжных чемпионатов мира до 53 матчей.

Сборная Германии U20 — сборная Канады U20 — 2:16.

Главным героем матча стал нападающий сборной Канады Дилан Козенс, оформивший хет-трик и отдавший три результативные передачи. Набрав шесть очков в одном матче, Козенс возглавил зачёт бомбардиров МЧМ-2021.

Сборная США U20 — сборная Австрии U20 — 11:0.

На втором месте в гонке бомбардиров — форвард сборной США Тревор Зеграс, набравший 5 (3+2) очков в двух матчах. Третье место занимает его соотечественник Мэттью Болди, в его активе 4 (3+1) очка после двух встреч.

Следующим соперником российской команды на турнире станет сборная Чехии. Матч состоится 28 декабря. Начало — в 5:30 мск.

Сборная Швеции одержала 53-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ, 14 лет — без поражений