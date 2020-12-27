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Как завершится матч сборных России и Чехии на МЧМ-2021?

Как завершится матч сборных России и Чехии на МЧМ-2021?
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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28 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Чехии. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Чехии на МЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Обе команды уже провели по одному матчу на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), а сборная Чехии разгромно уступила команде Швеции (1:7). На прошлом чемпионате мира команды также встречались на групповом этапе — тогда сильнее оказались чехи (4:3).

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