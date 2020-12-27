Главный тренер сборной Чехии: будем стараться показать свою лучшую игру в матче с Россией

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек выразил мнение о результате встречи на групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 со сборной Швеции, в которой его подопечные уступили со счётом 1:7.

«У нас был план на матч, мы здорово начали. Но после гола, пропущенного в большинстве, мы развалились и уже не смогли вернуться в игру. Мы видели игру России с США, проанализировали её. Но мы фокусируемся на своей команде, делаем всё возможное, чтобы подготовиться к этому сопернику. Будем стараться показать свою лучшую игру завтра», — передаёт слова Млейнека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что в следующем матче групповой стадии турнира МЧМ-2021 сборная Чехии встретится со сборной России. Встреча состоится в ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря. Начало – 5:30 мск.