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«Витязь» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

«Витязь» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Каспарс Даугавиньш. Два очка в составе «Витязя» набрал Джастин Дэнфорт (1+1). Голкипер Илья Ежов отразил 23 броска. Единственный гол у ЦСКА забил Константин Окулов.

Это третья победа подольского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 декабря дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА 3 января в Москве — с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Дэнфорт (Паутов, Даугавиньш) – 08:01' (5x5)   1:1 Окулов (Светлаков, Шалунов) – 50:25' (5x4)   2:1 Даугавиньш (Дэнфорт) – 58:08' (5x5)
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