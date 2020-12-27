«Витязь» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

«Витязь» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Каспарс Даугавиньш. Два очка в составе «Витязя» набрал Джастин Дэнфорт (1+1). Голкипер Илья Ежов отразил 23 броска. Единственный гол у ЦСКА забил Константин Окулов.

Это третья победа подольского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 декабря дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА 3 января в Москве — с финским «Йокеритом».