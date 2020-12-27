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На МЧМ-2021 не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

На МЧМ-2021 не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала на своём официальном сайте заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус в «пузыре» на молодёжном чемпионате мира — 2021.

Сообщается, что по прибытии в Эдмонтон все хоккеисты и персонал сборных подвергались ежедневному тестированию. В первые два дня группового этапа было проведено 1554 теста на COVID-19. В результате ни один из тестов не дал положительного результата. За всё время в «пузыре» было проведено 7104 теста.

Кроме того, были выпущены из карантина три немецких хоккеиста и персонал сборной Швеции. Они могут вернуться в свои команды для участия в турнире.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 27 декабря
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