Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 27 декабря
Сегодня, 27 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Чехии.
22:00 (мск). Финляндия U20 – Швейцария U20;
U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швейцария U20
02:00. Словакия U20 – Канада U20;
05:30. Чехия U20 – Россия U20;
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.
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