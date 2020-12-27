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Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 27 декабря

Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 27 декабря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 27 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Чехии.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею

22:00 (мск). Финляндия U20 – Швейцария U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Швейцария U20

02:00. Словакия U20 – Канада U20;

U20 ЧМ-2021. Группа A
28 декабря 2020, понедельник. 02:00 МСК
Словакия U20
Не начался
Канада U20

05:30. Чехия U20 – Россия U20;

U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Россия U20

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.

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