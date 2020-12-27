Расписание матчей группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2021 на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В третий день турнира будет сыграно три встречи. Сборная России закроет программу игрового дня встречей с командой Чехии.

22:00 (мск). Финляндия U20 – Швейцария U20;

02:00. Словакия U20 – Канада U20;

05:30. Чехия U20 – Россия U20;

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи пройдут в Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В параллельной группе играют команды Канады, Финляндии, Словакии, Германии и Швейцарии. Действующим победителем турнира является сборная Канады, обыгравшая в финале МЧМ-2020 команду России.