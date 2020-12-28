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Даугавиньш — о голе ЦСКА из офсайда: моя вина была бы в проигрыше, а не в победе

Даугавиньш — о голе ЦСКА из офсайда: моя вина была бы в проигрыше, а не в победе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ c ЦСКА (2:1). Латвийский форвард отличился за две минуты до конца третьего периода и принёс своей команде победу.

«С ЦСКА всегда сложно играть, все игроки хорошо работают на льду. Они много моментов не дают создавать, нужно было терпеть. Когда надо было — терпели, когда надо было — Ёж подтащил. Был очень рад, что отменили гол ЦСКА из-за офсайда, так была бы моя вина в проигрыше, а не в победе», — цитирует Даугавиньша официальный сайт КХЛ.

«Витязь» набрал в 39 матчах 41 очко и с этим показателем занимает девятое место в Западной конференции. ЦСКА, в активе которого 60 очков после 39 матчей, находится на первой позиции в Западной конференции.

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