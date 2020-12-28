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«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»

«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Иржи Секач, который забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Корбан Найт (0+3). У «Трактора» отличились Ярослав Косов, Алексей Бывальцев и Виталий Кравцов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 30 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» 6 января в Челябинске — со столичным «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Секач (Найт) – 12:09' (5x5)   2:0 Костин (Найт) – 25:29' (5x5)   3:0 Емелин – 35:07' (5x5)   3:1 Косов – 38:58' (5x5)   3:2 Бывальцев (Оберг, Основин) – 47:31' (6x5)   3:3 Кравцов (Седлак, Бэйлен) – 52:22' (5x5)   4:3 Секач (Толчинский, Найт) – 55:58' (5x3)   5:3 Семёнов (Береглазов, Секач) – 57:58' (5x5)
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