«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»

Омский «Авангард» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Авангарда» Иржи Секач, который забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Корбан Найт (0+3). У «Трактора» отличились Ярослав Косов, Алексей Бывальцев и Виталий Кравцов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 30 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» 6 января в Челябинске — со столичным «Спартаком».