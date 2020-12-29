Сколько голов забьёт молодёжная сборная России в ворота Австрии?
30 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Австрии. Начало матча — в 5:30 мск. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сколько голов забьёт молодёжная сборная России в ворота Австрии?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3) и уступила Чехии (0:2). Австрийцы разгромно проиграли командам США (0:11) и Швеции (0:4).
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