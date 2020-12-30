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Молодёжная сборная Канады забросила 10 безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады забросила 10 безответных шайб в ворота Швейцарии на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча групповой стадии молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Канады и Швейцарии. Разгромную победу в матче одержали хозяева турнира – 10:0.

В составе Канады отличились Филип Томасино, Дилан Козинс (1+1), Джейкоб Пеллетье (2+1), Райан Судзуки, Коннор Макмайкл (1+1), Куинтон Байфилд (2+4), Коул Перфетти (1+1) и Кейден Гуле.

Вратарь «кленовых листьев» Девон Леви оформил свой первый шат-аут на турнире, отразив все 15 бросков по воротам.

Напомним, что на старте МЧМ-2021 Канада со счётом 16:2 выиграла в матче с Германией, а затем с трудом сломила сопротивление Словакии (3:1).

Для Швейцарии это поражение стало 3-м кряду на турнире. Ранее «крестоносцы» уступили Словакии (0:1) и Финляндии (1:4).

U20 ЧМ-2021. Группа A
30 декабря 2020, среда. 02:00 МСК
Канада U20
Окончен
10 : 0
Швейцария U20
1:0 Томасино (Байфилд, Куинн) – 01:30' (5x5)   2:0 Козенс (Перфетти, Макмайкл) – 21:40' (5x4)   3:0 Пеллетье (Зари, Байфилд) – 28:02' (5x5)   4:0 Судзуки (Байфилд, Ньюхук) – 33:44' (5x4)   5:0 Макмайкл (Козенс) – 37:53' (5x5)   6:0 Байфилд (Драйсдейл, Судзуки) – 45:16' (5x4)   7:0 Байфилд (Куинн, Пеллетье) – 48:07' (5x5)   8:0 Перфетти (Кребс, Ньюхук) – 49:09' (5x5)   9:0 Гуле (Корчак, Кребс) – 53:28' (5x5)   10:0 Пеллетье (Байфилд) – 55:35' (5x5)
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