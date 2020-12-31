Прямая трансляция матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира 2021

31 декабря сборная России продолжит выступление на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча — в 5:30 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале, а также на официальной странице Первого канала в YouTube.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи примет Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.
Сборная России провела три матча на МЧМ, одержав победы в матчах с командами США (5:3) и Австрии (7:1) и уступив Чехии (0:2). Шведы в обеих встречах победили: разгромили чехов (7:1) и крупно обыграли австрийцев (4:0).
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