Светлов: матчи с «Барысом» и «Куньлунем» определят амбиции «Амура»

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ.
«Вернулись из турне по Сибири, Уралу и Казахстану, несколько дней отдохнули, поболели за молодёжную сборную на чемпионате мира — и снова за работу. Впереди очень важная для команды домашняя серия: за восемь дней по два раза встречаемся с «Барысом» и «Куньлунем», конкурентами «Амура» в борьбе за последние путевки в плей-офф от Востока. Эти игры определят наши амбиции.
«Барыс» и «Куньлунь» объединяет глубокая линия нападения, где собраны интересные легионеры, играющие в североамериканский хоккей. Но у нас есть свои ресурсы, чтобы сыграть с этими командами правильно.
Вообще для нас очень важно находиться в хорошем функциональном состоянии. Понятно, что без предсезонки любую команду с таким количеством перелётов по ходу сезона в функциональном плане надо выравнивать, но времени для тренировок практически нет. Здесь мы в одной лодке с тем же «Барысом», который по перелётам второй после нас — наряду, наверное, с «Сибирью».
«Куньлунь»? Думаю, вряд ли китайский клуб ностальгирует по прошлому сезону, когда он летал столько же, сколько «Амур» и «Адмирал». В середине ноября мы гостили у него в Мытищах, с тех пор за полтора месяца мы не раз пересекли всю страну, а «Куньлунь» все свои игры провёл в московском регионе и разок слетал в Сочи. Безусловно, в плане возможностей для тренировочного процесса мы можем только позавидовать нашему бывшему соседу по региону — но исключительно белой завистью», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
- 2 января 2021
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:20
-
09:50
-
09:21
-
08:55
-
08:52
-
08:38
-
07:00
- 1 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
23:01
-
22:53
-
22:46
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:19
-
21:56
-
21:39
-
20:57
-
20:40
-
19:15
-
18:36
-
17:45
-
16:55
-
15:45
-
15:01
-
14:25
-
08:50
-
08:35
-
08:12
-
08:09