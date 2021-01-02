Светлов: матчи с «Барысом» и «Куньлунем» определят амбиции «Амура»

Главный тренер хабаровского «Амура» Сергей Светлов поделился ожиданиями от предстоящих матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Вернулись из турне по Сибири, Уралу и Казахстану, несколько дней отдохнули, поболели за молодёжную сборную на чемпионате мира — и снова за работу. Впереди очень важная для команды домашняя серия: за восемь дней по два раза встречаемся с «Барысом» и «Куньлунем», конкурентами «Амура» в борьбе за последние путевки в плей-офф от Востока. Эти игры определят наши амбиции.

«Барыс» и «Куньлунь» объединяет глубокая линия нападения, где собраны интересные легионеры, играющие в североамериканский хоккей. Но у нас есть свои ресурсы, чтобы сыграть с этими командами правильно.

Вообще для нас очень важно находиться в хорошем функциональном состоянии. Понятно, что без предсезонки любую команду с таким количеством перелётов по ходу сезона в функциональном плане надо выравнивать, но времени для тренировок практически нет. Здесь мы в одной лодке с тем же «Барысом», который по перелётам второй после нас — наряду, наверное, с «Сибирью».

«Куньлунь»? Думаю, вряд ли китайский клуб ностальгирует по прошлому сезону, когда он летал столько же, сколько «Амур» и «Адмирал». В середине ноября мы гостили у него в Мытищах, с тех пор за полтора месяца мы не раз пересекли всю страну, а «Куньлунь» все свои игры провёл в московском регионе и разок слетал в Сочи. Безусловно, в плане возможностей для тренировочного процесса мы можем только позавидовать нашему бывшему соседу по региону — но исключительно белой завистью», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.