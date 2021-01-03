Торторелла отреагировал на желание Дюбуа покинуть «Коламбус»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил ситуацию с контрактом нападающего Пьера-Люка Дюбуа.

Как сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн, Торторелла будет действовать в этой ситуации так же, как он действовал в случае с бывшими лидерами команды Артемием Панариным и Сергеем Бобровским. Перед стартом сезона-2019/2020 россияне были в статусе свободных агентов. Клуб предлагал им большие контракты, но они предпочли сменить клуб.

Отношения между 22-летним Дюбуа и клубом ухудшились во время переговоров в это межсезонье. Форвард подписал с «Коламбусом» краткосрочный контракт, поскольку это может облегчить работу по обмену в другой клуб.

Напомним, что 31 декабря 2020 года «Коламбус» подписал новое соглашение с Дюбуа. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.