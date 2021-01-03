Торторелла отреагировал на желание Дюбуа покинуть «Коламбус»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла оценил ситуацию с контрактом нападающего Пьера-Люка Дюбуа.
Как сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн, Торторелла будет действовать в этой ситуации так же, как он действовал в случае с бывшими лидерами команды Артемием Панариным и Сергеем Бобровским. Перед стартом сезона-2019/2020 россияне были в статусе свободных агентов. Клуб предлагал им большие контракты, но они предпочли сменить клуб.
Отношения между 22-летним Дюбуа и клубом ухудшились во время переговоров в это межсезонье. Форвард подписал с «Коламбусом» краткосрочный контракт, поскольку это может облегчить работу по обмену в другой клуб.
Напомним, что 31 декабря 2020 года «Коламбус» подписал новое соглашение с Дюбуа. Контракт с хоккеистом рассчитан на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Общая сумма соглашения — $ 10 млн.
- 3 января 2021
-
21:56
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:26
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:01
-
19:34
-
19:29
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
18:52
-
18:37
-
18:15
-
18:04
-
17:10
-
16:49
-
16:37
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:51
-
12:30
-
12:15
-
11:50