Прохоркин потерял клюшку перед победным голом «Спартаку» на последней минуте матча

«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Металлурга» Николай Прохоркин. Перед решающей атакой 27-летний нападающий потерял клюшку, но успел вовремя взять новую со скамейки. Этот гол стал для Прохоркина седьмым в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье кряду поражение столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 6 января в гостях встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 7 января в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».