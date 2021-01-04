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«Металлург» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Спартак»

«Металлург» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Металлурга» Николай Прохоркин. Два очка в составе хозяев набрал защитник Егор Яковлев (0+2). Дубль у «Спартака» оформил Робин Ганзл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третье кряду поражение столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 6 января в гостях встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 7 января в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2021, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Ганзл (Юсе, Широков) – 02:49' (5x4)   0:2 Юсе (Радил, Бакош) – 22:22' (5x4)   1:2 Нестрашил (Бек, Хольм) – 28:08' (5x5)   1:3 Ганзл (Радил, Бакош) – 43:45' (5x5)   2:3 Кулёмин (Земчёнок, Яковлев) – 46:41' (5x5)   3:3 Плотников (Мартынов, Чибисов) – 48:14' (5x5)   4:3 Прохоркин (Яковлев, Голдобин) – 59:20' (5x5)
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